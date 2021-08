Capello: «Mi intriga il Napoli di Spalletti. Mi rivedo in Gasperini, si è opposto ai capricci di Papu Gomez»

A Repubblica: «Spalletti ha trovato una squadra che gli somiglia. Sarri alla Lazio potrebbe riprodurre il Napoli. L’Inter resta la più forte»

Fabio Capello parla del campionato con la Repubblica. Dice che sono due le squadre che lo intrigano: la Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti. Si rivede in Gasperini e in Allegri. Per lui la squadra più forte resta l’Inter.

«Mi intrigano due situazioni. Sarri potrebbe riprodurre alla Lazio quel che ha fatto a Napoli. E Spalletti, proprio a Napoli, ha trovato una squadra pronta, che gli somiglia. Deve portarla in Champions». «Mi rivedo in Allegri, un pragmatico capace di far giocare le squadre in base ai calciatori che ha. E in Gasperini, che ha saputo opporsi ai capricci dei giocatori. Con il Papu Gomez ha fatto benissimo. Ci sono passato anche io, in certe situazioni serve carattere».

Chi è la favorita per lo scudetto?

«La Juve ritroverà sicurezza, sempre che i calciatori non facciano l’errore di lasciare tutte le responsabilità ad Allegri. L’Inter resta la squadra più forte. Sono stati venduti giocatori importanti, giustamente voluti da Conte, ma l’ossatura sopravvive».