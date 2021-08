Beppe Vessicchio: «Da giovane ero molto hippy. Mio padre temeva appartenessi alle Brigate Rosse»

Su Il Fatto Quotidiano una splendida intervista a Beppe Vessicchio, mitico maestro d’orchestra il cui nome è legatissimo al Festival di Sanremo.

«Ho solo attraversato gli anni e le generazioni e non mi sono mai tirato indietro davanti alle novità. Poi ho affrontato tante edizioni mantenendo la mia barba e la mia capigliatura».

La barba lo accompagna da tanti anni. Da giovane, racconta, era una specie di hippy.

«Dal punto di vista dell’immagine ero molto hippy, con la fascetta nei capelli, quasi ai margini del perbenismo sociale. I miei erano preoccupati; erano gli anni dell’eversione: a un certo punto mio padre temette che appartenessi a gruppi come le Brigate Rosse. Ovviamente si sbagliava, scappavo solo per suonare. Non ero uno scapestrato. Ero un amante della natura, ero un figlio dei fiori».