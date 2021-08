Barbano: «La trattativa per Mbappé non ha più alcun rapporto con i valori sportivi»

La trattativa per l’attaccante francese è legata alla dimensione pubblica e politica delle leadership delle due società. Costerà mezzo miliardo al Real Madrid come se il francese valesse quattro, cinque o sei volte Dybala

«Non chiamatelo mercato», scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, a proposito della trattativa tra il Real Madrid e il Psg per Mbappé. In totale ci vuole mezzo miliardo per comprare e blindare il campione francese per almeno cinque anni

una simile cifra non ha più alcun rapporto con i valori sportivi. Perché sopravanza di quattro, cinque e anche sei volte il volume medio di una cessione di un top player. Come se il francese valesse quattro, cinque o sei volte Dybala

L’affare Mbappé non è un’affare commerciale, ma piuttosto legato alla dimensione pubblica e politica delle leadership delle due società.

La Uefa, secondo Barbano, è l’unica a poter mettere ordine nella giungla del calcio europeo

Occorre rilanciare il peso del merito sportivo, chiamare le federazioni a un controllo indipendente, promuovere una riforma dei campionati. Prima che i conti in rosso dei club scarichino la crisi sul tavolo della politica propriamente detta