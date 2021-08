As: e ora il Psg vuole anche Ronaldo

Secondo il quotidiano spagnolo, il portoghese prenderà il posto di Mbappè a giugno 2022. Firmerà un biennale. Mendes è già al corrente del piano

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, il mercato milionario del Psg potrebbe non fermarsi a Messi. Come dichiarato ieri dal presidente Al-Khelaifi, in questa sessione di mercato Mbappè non sarà ceduto. As scrive che andrà via il 30 giugno prossimo a parametro zero. Il Psg pensa di sostituirlo con Ronaldo, il cui contratto con la Juventus scade proprio nella stessa data.

Il Psg riunirebbe in questo modo Messi, Neymar e Cristiano, il podio del Pallone d’oro 2015.

As scrive che il procuratore di Ronaldo, Mendes, è già al corrente del piano di mercato.

“Jorge Mendes, l’agente di Cristiano, è già a conoscenza di tutto. E Cristiano avrebbe un vantaggio nella motivazione. Arriverebbe a Parigi a 37 anni e firmerebbe per altri due”.