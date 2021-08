Allegri: “Non sono deluso da Ronaldo, è un grande campione ma la vita va avanti”

L’allenatore della Juventus in conferenza stampa: “Qui sono passati tanti grandi campioni, in tre anni ha dato il suo apporto e va solo ringraziato”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l’Empoli.

Ho parlato con Cristiano Ronaldo ieri e mi ha comunicato che non ha intenzione di restare alla Juventus. Per questo motivo, domani non sarà convocato e ieri non si è allenato. Ora parliamo dell’Empoli, che è la cosa più importante. A Udine non abbiamo vinto una partita che si era messa bene e domani dobbiamo vincere contro una squadra pimpante e che gioca un bel calcio.

Siamo dispiaciuti per non aver vinto la prima, nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo sul piano tecnico. Domani ci sarà una bella atmosfera in casa e dovremo essere pronti.

I giocatori sono già tutti responsabili, anche senza Cristiano. Ci sono tanti giovani e dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti. La differenza la farà quanto prima arriveremo alla giusta impostazione mentale che ci permetta di vincere le partite. Ronaldo ha fatto la sua scelta, non sono deluso, qui alla Juve sono passati grandissimi campioni. In tre anni ha dato il suo apporto e ora va via, la vita va avanti. È un grande campione a cui auguro le migliori fortune, va solo ringraziato per quello che ha dato. Sabato mi ha detto che sarebbe rimasto, poi la situazione è cambiata e qui deve restare chi ha piacere a starci. Mercato? Possiamo rimanere così, sono contento di chi ho a disposizione.