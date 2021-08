Al via la sala unica Var, addio ai falli di mano ottusi. Rocchi chiede più coraggio arbitri

Su La Stampa. Il designatore chiede scelte meno conservative, avrà spazio chi nel passato è stato impiegato poco o niente.

La Serie A riparte con la sala unica Var. Lo ricorda oggi La Stampa.

La moviola in campo avrà un unico terreno di gioco, nel quartier generale di Lissone, in Brianza. Là, davanti ai monitor, si sistemeranno i «varisti» collegati con gli stadi e i colleghi in tempo reale. (…) Il motivo? Più coordinamento, analisi e risultati. Var in un unico luogo e intervento della Var sempre meno lasciato al caso, ma codificato.

È cambiata la guida arbitrale. Il nuovo designatore è Gianluca Rocchi.

Ha insistito, in particolare, su un punto: il fallo di mano. (…) Un esempio? La palla che va a sbattere sul braccio o sulla mano lontana dal corpo non deve tradursi in un’azione da rigore se frutto di un movimento naturale del giocatore.

La parola d’ordine è coraggio.

Fischietti più coraggiosi, o meglio, scelte, inevitabilmente, meno conservative. (…)

Anche per le designazioni. “ Rocchi ha fatto capire che, in serie A, ci sarà spazio per chi è meno impiegato o, addirittura, non impiegato per niente nel recentissimo passato”.