Tuttosport: il no della Serie A alle maglie verdi riguarda solo le seconde divise

Tuttosport fa chiarezza sul divieto posto dalla Serie A di utilizzare maglie verdi per evitare che i calciatori si confondano con il rettangolo di gioco. Il no riguarda solo le seconde divise, spiega il quotidiano sportivo.

“Il diktat della Lega riguarda solo e soltanto le seconde maglie. È ovvio che chi ha il verde nei colori ufficiali potrà continuare a utilizzarlo come ha sempre fatto: il Sassuolo o il neopromosso Venezia, per esempio o, per esempio, l’Avellino se dovesse riuscire a tornare in serie A. Ma le secondo maglie no”.