Trezeguet: «Ronaldo? Ha avuto qualche problema coi compagni, è mancato il dialogo»

David Trezeguet non è più il Brand Ambassador della Juventus. Lascia il club bianconero dopo 16 anni. Oggi la Gazzetta dello Sport lo intervista. Dice che ha preso questa decisione perché vuole reinserirsi nel calcio.

L’errore più grande della Juve di Agnelli, secondo lui, è stato «lasciare andare via Coman», il più grande colpo di genio, invece, «prendere Cristiano Ronaldo».

Trezeguet traccia un bilancio degli ultimi anni del club.

«È ancora un riferimento in Italia. E’ praticamente l’ultimo club con una proprietà italiana e qui domina. A livello internazionale no, questo è chiaro. La problematica per me è la mentalità. Il mondo di pensare calcio italiano non va più bene. In Italia ci si difende bassi e si chiede agli attaccanti di risolvere. Si gestisce l’andata in vista del ritorno. All’estero tutti vanno a tutta velocità, sempre. Io sono per i cambi radicali: dopo Allegri, mi sarebbe piaciuto un allenatore straniero. I tedeschi avevano squadre piene di giocatori di due metri, poi è arrivato Guardiola e un movimento è cambiato. Certo, so che ci sono problemi. I grandi come Guardiola e Klopp costano. Poi i tecnici stranieri gestiscono il mercato e in Italia non piace. Ma credo che Allegri ora avrà tante responsabilità in questo senso. A me, comunque, del Bayern piace anche la fiducia agli ex campioni».