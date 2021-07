Tokyo, la Errigo si riscatta e chiude i giochi per il bronzo dell’Italia

Dopo la delusione contro la Francia, l’Italia del fioretto batte l’Usa e porta a casa la decima medaglia di bronzo e il 19° podio italiano ai Giochi di Tokyo

Dopo la delusione contro la Francia quando la compagine del fioretto azzurra si era fatta rimontare undici stoccate di vantaggio (2-9 alla fine del quarto assalto) perdendo 45-43, è arrivato il successo contro gli Usa per il bronzo

La squadra è composta da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini porta a casa la decima medaglia di bronzo e il 19° podio italiano ai Giochi di Tokyo

Non tradisce Arianna Errigo che era finita sotto accusa per la sconfitta contro la Francia. È stata lei ad aprire l’incontro con un 3-5 con la Ross, Martina Batini grande con l’olimpionica Kiefer (7-4) e poi ancora con la Ross (5-1). La Volpi ha portato l’Italia sul 25-16, poi l’esordiente Erica Cipressa, ha piazzato un in credibile 5-0 sulla Massialas che ha lanciato le azzurre sul 35-21. Tutto in discesa il finale, con l’urlo di Arianna Errigo che ha chiuso l’ultima sessione di gara contro la Kiefer, portando alla vittoria la sua squadra col punteggio di 45-23.

È stato un dominio azzurro