Fioretto femminile, l’Italia crolla in semifinale: Arianna Errigo sotto accusa

Avanti di nove punti, le fiorettiste si fanno rimontare dalle Francia. La principale responsabile è considerata Errigo ancora una volta al centro delle polemiche

Anche il fioretto femminile delude. L’Italia esce in semifinale con la Francia, si lascia rimontare undici stoccate di vantaggio (2-9 alla fine del quarto assalto) e finisce col perdere 45-43. La squadra è composta da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini. A finire sotto accusa è Arianna Errigo che nel corso della carriera non ha tenuto fede alle promesse. Perse da favorita la finale olimpica individuale a Londra 2012 contro la Di Francisca, successivamente dominò il fioretto ma a Rio uscì e poi cominciò una battaglia con la federazione per poter tirare sia di fioretto sia di sciabola.

L’atleta italiana si è però riscattata nella gara successiva conquistando il bronzo con le sue compagne contro l’USA

Su Twitter è un profluvio di commenti contro di lei considerata la principale responsabile della rimonta francese.

Il saldo stoccate della semifinale:

Volpi 15-10

Batini 15-17

Errigo 13-18 — S⊙l Infectus (@solinvictus137) July 29, 2021

Mi dispiace immensamente dirlo, ma questa Arianna Errigo è obiettivamente una lontana parente di quella meravigliosa fiorettista argento e oro a Londra 2012. Speriamo che alle 11:25 in pedana salga la sua versione londinese, lo auguro prima di tutto a lei. #Fencing — martina (@_mmarti_) July 29, 2021

Sul +11 di squadra la Batini ha fatto il suo,limitare i danni. Perdendo di 1/2 stoccate i suoi assalti. La Errigo ha perso nettamente i suoi due. Probabilmente c’è un problema nella squadra. Si vince e si perde tutte insieme. Ma da una come la Errigo è legittimo attendersi di più — rasheed (@wiltchamp) July 29, 2021

Obiettivamente una olimpiade imbarazzante, vogliamo vedere i parziali della Errigo? — fspino (@fspino2) July 29, 2021

Arianna Errigo, grandissimo talento ma altrettanta fragilità mentale. Gli ultimi suoi due assalti non c’era con la testa. Dispiace tantissimo x i sacrifici che hanno fatto le ragazze per arrivare alle#Olympics e per aver subito una sconfitta contro un avversario alla loro portata — rasheed (@wiltchamp) July 29, 2021

Questo non lo toglie nessuno, ma “non meritano di continuare” non si può sentire.

La Errigo ha avuto fin troppi momenti down, ma vogliamo dimenticare tutto il buono?

A partire da questa gara, come abbiamo perso le 11 stoccate di vantaggio prima le abbiamo pure fatte eh — Name cannot be blank. (@itsme_dgg) July 29, 2021

Fioretto a squadre femminile che si suicida in semifinale. A fine 4`assalto aveva finale x l’oro in tasca sul 20 a 9. E invece, recupero francese e sconfitta (45 a 43), con la Errigo che, in chiusura, becca un parziale di 3 a 8: era 40 a 37 “azzurro” prima dell’ultimo assalto. — Colden Haulfield (@4n1mo51t1som1n4) July 29, 2021 La Errigo nelle ultime due perde prima per 9 a 4 poi per 8 a 3, 10 punti alle Francesi ma cavolo #giochiolimpici — Marco (@Marco59501027) July 29, 2021