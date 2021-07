Squalificata Benedetta Pilato: «Non so cosa abbia fatto»

“A parte la gara orribile, non so cosa ho fatto. Mi sono stancata tantissimo, in riscaldamento stavo bene. La pressione mediatica? Forse si, ma ora pensiamoci a mente fredda”

Pilato squalificata. Clamoroso alle olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice tarantina Benedetta Pilato, 16 anni, è stata squalificata nella batteria dei 100 rana. Lei ha nuotato male, con un tempo alto, era arrivata quinta e sarebbe stata fuori dalle semifinali. Non è chiaro il motivo, se sia stata una falsa partenza, o una gambata irregolare (ora è chiaro: gambata irregolare). Grande delusione olimpica per una delle atlete più rappresentative del nuoto italiano e non solo.

“A parte la gara orribile, non so cosa ho fatto. Mi sono stancata tantissimo mentre nuotavo, in riscaldamento stavo bene. La pressione mediatica? Forse si, ma ora pensiamoci a mente fredda”.

Oh oh oh. Squalificata la piccola Benedetta Pilato!

Il suo esordio nelle batterie 100 rana. Nuota un crono alto (1’07″36) ma soprattutto in grafica compare la sua squalifica. La 16enne pugliese è incredula.

Punita per una gambata irregolare? Da capire…#Tokyo2021 @SkySport — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) July 25, 2021

Martina #Carraro conferma: “Benedetta era un po’ agitata prima della gara ma non so cosa sia successo. È vero che detiene il record del mondo, ma ricordiamoci che ha sempre 16 anni”#Pilato #Swimming #tokyo2020 #italiateam — GianluVisco (@GianluVisco) July 25, 2021