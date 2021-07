Gazzetta: Pilato squalificata per gambata irregolare, sarebbe stata fuori lo stesso

La sedicenne tarantina non sarebbe comunque entrata in semifinale avendo toccato la piastra in 1’07”36, il 20° tempo mentre in semifinale ne passano 16

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Benedetta Pilato è stata squalificata dai giudici per gambata irregolare nella subacquea. La sedicenne tarantina non sarebbe comunque entrata in semifinale.

“Benedetta Pilato è stata squalificata dalle batterie dei 100 rana per gambata irregolare: nella specialità più tecnica il giudice di corsia di solito intravede una gamba cosiddetta delfinata. Non sarebbe entrata in semifinale avendo toccato la piastra in 1’07”36, il 20° tempo mentre in semifinale ne passano 16. E’ un’eliminazione clamorosa anche perché la sedicenne tarantina vale abbondantemente un crono da 1’05”84 e quindi la qualificazione sarebbe stata accessibile”.

Per la Pilato i Giochi potrebbero essere finiti qui, a meno che, scrive la rosea, non venga schierata in staffetta mista “per la quale dovrà necessariamente essere schierata Arianna Castiglioni, attuale primatista italiana”.