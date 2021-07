Sconcerti: è stata una partita grandiosa e sbagliata, ormai storica

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera.

L’Italia ha “solo sofferto un avversario che conosce il calcio meglio di noi, ma non ci è stato superiore”.

Alla vigilia Sconcerti aveva ammonito: la difficoltà con la Spagna sarebbe stata quella di riuscire a strapparle il pallone. E non ci sono mai riusciti, scrive, né Verratti, né Barella, e stavolta nemmeno troppo Jorginho. E si è sentita la mancanza di Spinazzola.

“Abbiamo corso tanto per cercare da ogni parte un pallone che non trovavamo mai. È mancata tanto la profondità di Spinazzola, la sua facilità di saltare l’uomo e spingere Insigne oltre l’avversario. Così abbiamo perso anche Insigne. Ma siamo sempre rimasti in partita, in difficoltà, mai travolti, perfino a lungo in vantaggio. Potevamo perdere, a un certo punto forse lo meritavamo anche, ma non sarebbe cambiato niente, avevamo dato tutto, avevamo comunque giocato il nostro calcio. Siamo solo un po’ caduti in una trappola impossibile da evitare. Ma c’è stata ovunque grande qualità”.