Repubblica: venerdì Gravina incontrerà Draghi per chiedergli aiuti per il calcio

Tra le richieste della Figc la riapertura totale degli stadi a capienza piena con il green pass, la possibilità di spalmare l’Irpef e il ripristino delle sponsorizzazioni legate al mondo alle scommesse

Repubblica scrive di un incontro segreto fissato per venerdì tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un appuntamento in cui Gravina si far portavoce della richiesta di aiuti concreti da parte del calcio italiano. Secondo quanto scrive il quotidiano, la segretezza è legata alla volontà, da entrambe le parti, di non svelare le reciproche strategie.

Gravina si presenterà in mattinata a Draghi

“con in tasca un report sul default ormai imminente del calcio italiano, da presentare agli interlocutori della presidenza del Consiglio. Uno studio sviluppato da PwC insieme alla Federcalcio e alla Lega con tutti i numeri della crisi”.

Il report, scrive il quotidiano, servirà soprattutto a chiedere al Governo di adottare una serie di misure per dare aria ad un sistema incapace di rivedere i suoi costi verso il basso.

“Gravina chiederà: riapertura totale degli stadi a capienza piena grazie al green pass. Possibilità di spalmare l’Irpef magari su tre o cinque anni. Il ripristino delle sponsorizzazioni legate al mondo delle scommesse abolite da Di Maio. In tutto, saranno 9 richieste, che dovrebbero suonare tutte come incentivi alla ripresa di un movimento in crisi”.

Draghi potrebbe non essere fisicamente presente, ma manderà suoi collaboratori molto vicini a discutere con Gravina.