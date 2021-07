Repubblica: sarà Andrea Duilio (Vodafone) il nuovo amministratore delegato di Sky

Secondo quanto scrive Repubblica, a prendere il posto di Maximo Ibarra, come amministratore delegato di Sky Italia, dovrebbe essere Andrea Duilio, proveniente dai vertici di Vodafone.

“La nomina del manager, che da vent’anni lavora in Vodafone, dove è stato appena promosso, conferma l’intenzione del gruppo controllato dall’americana Comcast di puntare sui servizi telefonici. Sky aveva lanciato le prime offerte di telefonia fissa lo scorso giugno avvalendosi della rete di Open Fiber insieme a Ibarra, manager proveniente dal mondo delle tlc con un passato nell’olandese Kpm e prima in Wind. Ma adesso che il gruppo televisivo ha perso il suo contenuto più prezioso, ovvero il campionato di calcio di Serie A (che per il prossimo triennio sarà un’esclusiva di Dazn, salvo 3 partite a settimana aggiudicate a Sky) deve trovare altre fonti di ricavi e spingere sui servizi in rete fissa, oltre che su cinema, serie tv e altri contenuti sportivi”.