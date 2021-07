Repubblica: Real Madrid, Ancelotti chiede Koulibaly

Dopo aver perso Varane, andato al Manchester United per 50 milioni di euro, il Real Madrid di Carlo Ancelotti torna a guardarsi attorno sul mercato. Secondo quanto scrive Repubblica, il club madrileno avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il senegalese non spingerà per la cessione. De Laurentiis fa muro.

“Varane è andato al Manchester United per 50 milioni di euro, ora il Real Madrid è alla ricerca di un difensore centrale. Il sogno di Ancelotti porta il nome di Koulibaly, ma De Laurentiis fa muro. Il calciatore per Spalletti è incedibile e il presidente chiede 60 milioni. Il contratto dello stopper classe 1991 scadrà nel 2023 e il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del suo perno difensivo, anche se i contatti con il suo entourage per il rinnovo del contratto non sono ancora iniziati. Il Real rappresenta un sogno per il senegalese, ma non ci saranno prese di posizione nette da parte sua per accelerare un’eventuale cessione. Florentino Perez – presidente del Real Madrid – sta lavorando per la prossima stagione al clamoroso trasferimento di Mbappé in Spagna e altre operazioni eccessivamente onerose al momento non sono contemplate”.