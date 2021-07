Repubblica: Hysaj, i tifosi laziali si ribellano alla metastasi fascista, ora cantassero Bella Ciao allo stadio

Repubblica dedica una pagina al caso Hysaj-Bella Ciao. Scrive che sono in atto le indagini sullo striscione che definisce il terzino albanese “verme” e che rivendica l’appartenenza fascista della Lazio.

Ieri Hysaj è stato stretto in un abbraccio dai compagni, dopo il gol in amichevole. E sui social è partita una mobilitazione di massa con l’hashtag #iostoconHysaj

“forse la prima vera presa di posizione contro la matrice dell’ultradestra che da anni s’è autonomamente intitolata l’esclusiva — almeno ostentata — del tifo laziale. Gli stessi che trasformarono una trasferta a Milano per un Milan-Lazio di Coppa Italia in un pellegrinaggio a Piazzale Loreto per rendere omaggio a Mussolini. Ma scrivere “La Lazio è fascista” ha scatenato la reazione di migliaia di persone, esasperate dal doversi quasi giustificare per la loro passione, con chi anche all’estero identifica laziali e fascisti. Colpa della vetrina che certi atti — gli adesivi con Anna Frank, i cori razzisti contro Bakayoko — hanno meritato negli anni. Una metastasi all’interno della tifoseria. E venerdì c’è un’amichevole contro la Triestina, altra tifoseria molto a destra”.