Lazio, lo striscione degli ultras: «Hysaj verme, la Lazio è fascista» 

Non accennano ancora a placarsi gli animi della tifoseria nella storia del terzino albanese e “Bella ciao”.

Nell’ambiente Lazio non sembra placarsi la tensione per il caso Hysaj. La nota (surreale) diffusa ieri pomeriggio dal club biancoceleste non ha smosso minimamente le acque. E infatti ieri sera sul tardi è comparso uno striscione fortemente offensivo nei confronti del terzino albanese. Lo firmano gli “Ultras Lazio”. Hysaj viene definito “verme”, mentre viene rivendicata apertamente la tendenza fascista della tifoseria laziale.

«Hysaj verme, la Lazio è fascista»

Ricordiamo che il caso è esploso perché, festeggiando il suo arrivo nella Lazio, in ritiro, ad Auronzo, l’ex Napoli ha cantato Bella ciao al ristorante con i compagni. Il video, messo sui social da Luis Alberto, ha scatenato l’ira di un sostanzioso gruppo di tifosi legati agli ideali politici di destra.