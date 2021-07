«Pfizer e Moderna sicuri per gli under 18. Rari i casi di miocardite e pericardite e si risolvono in fretta»

Il Corriere della Sera intervista il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi. Si esprime sui vaccini, in particolare alla fascia compresa tra i 12 e i 18 anni e sull’importanza dei vaccini in generale.

«Oggi esistono due epidemie: quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenza, la seconda è un’infezione potenzialmente letale. Lo spiega bene un articolo del Washington Post, dove Roy Gulick, capo delle Malattie infettive alla Weill Cornell Medicine di New York, dice che il 97% dei ricoverati per Covid non è stato vaccinato».