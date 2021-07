Nel 2019-20 il calcio europeo ha perso 3,7 miliardi, la Serie A peggio di tutti con un calo del 18%

Nella stagione 2019-20, il calcio europeo ha perso 3,7 miliardi a causa del Covid. La Serie A è stato il campionato più colpito dalla pandemia. Lo dice il rapporto annuale Deloitte sullo stato di salute finanziario del calcio europeo, i cui dati sono riportati dal Corriere dello Sport.

Anche per quanto riguarda i ricavi commerciali, la perdita della Bundesliga è stata limitata, “grazie alla capacità dei club di fare sistema con gli sponsor”.

Nel rapporto tra ricavi e costi operativi,

Nella perdita operativa della Serie A incidono notevolmente la situazione del Milan e della Roma.

“Va detto che due club ( Milan e Roma) contribuiscono per due terzi dell’intera perdita operativa del nostro campionato , ma in generale la situazione non è rosea”.

Il campionato italiano è invece l’unico che presenta una riduzione degli ingaggi.

“La Serie A è l’unico tra i grandi campionati a presentare una riduzione aggregata (174 milioni) nel monte stipendi che scende a 1,6 miliardi su 2,1 di ricavi complessivi. Nel rapporto tra stipendi e fatturato siamo sempre in affanno perché il 78% dei ricavi della Serie A finisce nelle tasche di calciatori e tecnici, mentre in Spagna il 67% , in Inghilterra il 73% e solo la Francia fa peggio con un drammatico 89%. Come è ampiamente noto, si tratta di un indicatore chiave nel controllo dello stato di salute dei club trattandosi della voce di costo di gran lunga più pesante”.