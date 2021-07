Marca: la super offerta del Real Madrid a Mbappé per il 2022, 40 milioni alla firma e 25 di ingaggio

Il quotidiano spagnolo delinea il piano del Real: attendere la scadenza dell’accordo col Psg che non sarà rinnovato e prendere il giocatore a zero

Kylian Mbappé è l’obiettivo dichiarato del Real Madrid, che però è pronto ad attendere un anno e acquistarlo nel 2022 a parametro zero. È quanto riportato da Marca, che spiega come il francese non voglia rinnovare con il Paris Saint–Germain il contratto che scadrà la prossima stagione, decisione che sarebbe stata già comunicata a società e allenatore.

Così il Real Madrid ha intenzione di tentare l’assalto ma a giugno, con un’offerta enorme: 40 milioni di euro alla firma al giocatore, che poi andrebbe a guadagnare 25 milioni all’anno di ingaggio. La strategia del club al momento è quella di liberarsi di diversi stipendi pesanti: in questo senso si leggono le cessioni di Varane, Ceballos, Odegaard e Jovic, e il voler trovare una nuova sistemazione a Bale, Marcelo e Isco.