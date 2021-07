L’Italia sale al 4° posto nel ranking Fifa: all’arrivo di Mancini era 20esima

La vittoria degli Europei fa guadagnare tre posizioni agli Azzurri, che non si trovavano così in alto in graduatoria da settembre 2013

La vittoria degli Europei dell’Italia si traduce in un bel salto in avanti nel ranking Fifa. Prima della manifestazione, gli Azzurri erano al 7^ posto mentre con il successo in finale sull’Inghilterra si sale a ridosso del podio, in quarta posizione.

Davanti a noi restano Belgio, Brasile e Francia, mentre Inghilterra e Argentina sono alle spalle. La Nazionale non era così in alto da settembre 2013.