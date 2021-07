L’Equipe regala la copetina alla judoka Agbégnénou: “Ora sì che te la meriti più di Griezmann”

Quando aveva vinto il suo quinto Mondiale il giornale le aveva preferito l’attaccante. E lei se l’era presa: “Che devo fare di più?”. Oggi la risposta: “Questo. Ora sei leggenda”

Ora sì che Clarisse Agbégnénou merita la prima pagina dell’Equipe. Non come quella volta che aveva vinto il suo quinto titolo mondiale nel judo, e il celebre quotidiano sportivo francese aveva invece piazzato Antoine Griezmann in copertina. Lei se n’era risentita: “Che altro devo fare per apparire sul vostro giornale?”. Oggi L’Equipe risponde, facendo scherzosamente ammenda: “Questo. Dovevi fare questo“.

Questo è la medaglia d’oro a Tokyo, “passando dall’essere la più grande judoka della storia a diventare leggenda dello sport francese”.

L’Equipe poi, nel fondo firmato da Jean-Philippe Leclaire rilancia: compirà 31 anni il giorno dopo la finale del torneo olimpico di Parigi 2024: “La prima pagina per lei è già pronta”.