Ciclismo, il ct Cassani lascia Tokyo e torna in Italia in anticipo: «Spiegherò il perché stasera quando torno»

Il ct del ciclismo, Davide Cassani, ha annunciato di essere in partenza per l’Italia. Lascia le Olimpiadi di Tokyo. Cassani non ha spiegato il motivo del rientro anticipato. Ha dichiarato che spiegherà tutto quando arriverà in Italia.

«Sto prendendo ora l’aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno».

Rai Sport, che ne dà notizia, scrive che la sua posizione potrebbe essere in discussione dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con un bronzo di Elisa LOngo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara in linea che in quella in crono.