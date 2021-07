Il cardiologo di Sarri si chiama Pappone (non è uno scherzo!)

Colpo di Pedullà e Sportitalia. Intervista senza peli sulla lingua. Si è tolto più di un sassolino con la Juventus.

Sarri. Alfredo Pedullà e Sportitalia hanno messo a segno il colpo dell’intervista a Maurizio Sarri che ha parlato senza ipocrisie né peli sulla lingua. Si è tolto più di un sassolino con la Juventus («Noi non abbiamo festeggiato lo scudetto, ho visto che poi hanno festeggiato il quarto posto» e ancora «Pirlo? È l’effetto Guardiola, Pep è stata un’eccezione non la norma»). Si è pentito di aver lasciato il Chelsea. Si è definito un allenatore non un gestore. Ha definito Cristiano Ronaldo una multinazionale.

Ha detto che Insigne è il miglior giocatore italiano da qualche tempo, ha elogiato Pedro. Giroud, Jorginho, Albiol, Callejon, Higuain.

Ha rivelato che il suo cardiologo è il professor Pappone. «Gli ho promesso che non avrei fumato più, o che avrei fumato decisamente meno». Sì, il cardiologo di Sarri si chiama Pappone.