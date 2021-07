«Il calcio s’è venduto agli stati autoritari: gli sponsor europei scappano, e trionfa la Cina»

L’analisi della Zeit: i legami d’affari di Uefa e Fifa penalizzano l’immagine. Il mercato è ormai in mano alla Cina, che usa lo sport come strumento di soft power

Non ci abbiamo fatto caso ma il trofeo come capocannoniere degli Europei vinto da Ronaldo rappresenta un calciatore che tira, il suo addome ha la forma di una curva perché il trofeo è basato sul carattere cinese “zhi”, che significa una cosa tipo “conoscenza”. E questo perché lo sponsor del trofeo è il gruppo tecnologico cinese AntChain, che fa parte del Gruppo Alibaba. La consociata Alipay, fornitore ufficiale dei servizi di pagamento degli Europei, ha stipulato con l’Uefa nel 2018 un accordo che durerà otto anni e varrà 200 milioni di euro. Ed è tutto così: La Zeit ha analizzato la situazione svelando questa piega del mercato. Un terzo dei partner pubblicitari degli Europei proviene dalla

“Le aziende cinesi non solo fanno pubblicità per diventare più conosciute in Europa, ma anche per attirare le donne cinesi stesse. Perché chiunque si presenti in un contesto europeo è considerato chic e degno di fiducia – afferma Matthias Fifka, professore di economia aziendale a Erlangen ed esperto di gestione strategica – I cinesi hanno una sana sfiducia nelle proprie aziende. Ma la visibilità nel mercato europeo rafforza la fiducia”.

Ma c’è un secondo livello di analisi forse ancora più interessante: il gran numero di sponsor cinesi è anche indice della perdita di immagine delle grandi società sportive. “I grandi sponsor europei stanno alla larga, stanno diventando più scettici. Sempre più persone non associano più necessariamente qualcosa di positivo alle società sportive”.

Se si guarda l’elenco di sponsor della Uefa, si può notare che ci sono anche Gazprom e Qatar Airways. “Gli sponsor di Stati autoritari riempiono il vuoto lasciato dalle aziende europee”, afferma Fifka. “Ed è uno sviluppo problematico, perché ovviamente ha un background puramente commerciale. Il supporto finanziario non è più solo per promuovere il calcio stesso. L’immagine non migliora se la maggior parte dei partner più importanti proviene da stati autoritari. Fifa e Uefa stanno intraprendendo un percorso pericoloso. Si mette in moto una spirale“.