Grande gol a giro di Insigne, l’Italia sta battendo 2-1 il Belgio

M’illumino di Lorenzo segna il gol del temporaneo 2-0. Prima di un rigore che l’arbitro sloveno concede ai belgi: trasforma Lukaku

Il gol a giro se l’è conservato per l’occasione che conta. Lorenzo Insigne ha illuminato il quarto di finale tra Italia e Belgio con uno splendido gol a giro al termine di un’azione personale. Ha segnato il gol del 2-0 che è parso chiudere la partita. Invece non è andata così perché l’arbitro sloveno ha poi concesso un rigore da alcuni ritenuto generoso per una spinta di Di Lorenzo a Doku. Lukaku ha tirato centrale e ha battuto Donnarumma. Portiere che sullo 0-0 è stato determinante con un intervento su De Bruyne. Poi, è arrivato l’1-0 di Barella. L’Italia sta giocando meglio del Belgio che si illumina solo grazie a sporadiche accelerazioni di De Bruyne il suo fuoriclasse.