Gazzetta: Sarri amareggiato per il caso Hysaj-Bella ciao

I minuti di tensione nel confronto preteso dagli ultras in albergo, ad Auronzo, hanno lasciato una scia di profonda amarezza in Hysaj e compagni e anche nel tecnico

Le offese a Hysaj dopo il video in cui canta “Bella ciao”, ma anche il confronto chiesto e ottenuto dagli ultras laziali dopo averlo visto sui social, ha profondamente amareggiato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Già ieri scrivevamo che non passa inosservato il silenzio di Sarri, che è ufficialmente politicamente schierato molto a sinistra. Non a caso Zdanov scrisse di “sarrismo fascio e martello”.

Oggi la rosea ci restituisce l’immagine di un tecnico amareggiato. A proposito del confronto con gli ultras scrive:

“Minuti di tensione prontamente placati, lasciando però una scia di profonda amarezza. Non solo in Hysaj, ma anche nei compagni di squadra e nel tecnico Sarri”.

Il terzino albanese è comunque apparso sorridente e impegnato nelle immagini del ritiro di Auronzo. Dove è anche stato applaudito da molti tifosi.