Gazzetta: Osimhen cambia di nuovo procuratore, c’entra l’inchiesta sul Lille?

Osimhen cambia procuratore. La Gazzetta dello sport dà notizia dell’ennesimo cambio di agente da parte di Victor Osimhen: il secondo nel giro di un anno. Ecco cosa scrive Maurizio Nicita:

Già nel giugno di un anno fa, dopo esser venuto in visita a Napoli, cambiò procuratori, lasciando quelli storici per passare a William D’Avila che ora ha avuto il benservito da Victor e dal suo entourage familiare, per accordi non rispettati. Per il Napoli nulla cambia, ma si ha l’impressione che l’inchiesta aperta dai giudici francesi sul Lilla abbia avuto un peso nella decisione del centravanti.