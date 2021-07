Gazzetta: la Lazio alle prese con i no vax, 3-4 giocatori rifiutano il vaccino

Ieri la Regione Veneto ha annunciato che la Lazio sarà vaccinata in ritiro ad Auronzo. Lo ha chiesto Lotito e il governatore Zaia ha accettato di buon grado. Ma il club biancoceleste si è subito trovato di fronte una frangia di no-vax. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.

“Non tutti i giocatori biancocelesti hanno accettato la proposta della società di sottoporsi al trattamento. Ce ne sarebbero infatti 3-4 che avrebbero espresso forti dubbi in proposito e declinato (almeno per il momento) l’invito del club a vaccinarsi. La società romana spera di convincerli in extremis ed è anche fiduciosa di farcela (a tal fine già da ieri sera sono stati avviati contatti con i diretti interessati). Ma intanto, dopo il caso analogo dello Spezia, anche la società romana sarà costretta ad affrontare ufficialmente il problema no vax all’interno del gruppo squadra, se il diniego dei giocatori che non sono ancora convinti di vaccinarsi dovesse essere confermato”.