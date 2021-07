Gazzetta: il pareggio col Verona non convince De Laurentiis

Il presidente si interroga ancora su come sia potuto succedere. E promette di parlarne con i giocatori a Dimaro

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri, in conferenza stampa. In particolare, scrive che il pareggio del Napoli contro il Verona non lo convince. Che ancora oggi si chiede come possa essere successo, cosa sia andato storto.

“Il pareggio ottenuto nell’ultima gara, contro il Verona, non lo convince, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto”.

De Laurentiis, in proposito, ieri ha detto:

«Una grande delusione, io sono andato nello spogliatoio per tentare di suonare la grancassa, mi ha fatto piacere vedere il gol fatto, perché mi ha quasi rilassato. Non mi ha fatto piacere vedere il pareggio. Quando ci ritroveremo a Dimaro, voglio parlare con i giocatori, guardarli negli occhi e provare a capire. Questa è un’indagine che voglio e che mi interessa fare».