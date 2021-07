Gazzetta: il complicatissimo rinnovo di Insigne potrebbe essere la spina nel fianco di Spalletti

Il tecnico si è ripromesso di parlare con il capitano dopo l’Europeo, per capirne le intenzioni. Ma la rottura, data la distanza tra domanda e offerta, è probabile

Oggi a Castel Volturno ci sarà la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, è contento della rosa azzurra, la ritiene già competitiva per le prime posizioni in classifica. Ma qualcosa sul mercato si dovrà fare. Servono un esterno sinistro mancino, uno o due centrocampisti a seconda se Fabian resterà o meno, e un difensore centrale.

La questione più spinosa, però, per Spalletti, potrebbe diventare il rinnovo di Insigne. La rosea scrive:

“Potrebbe essere la sua spina nel fianco, quel velo da spostare per avere una visione nitida delle potenzialità a sua disposizione. Il capitano dovrà rinnovare e l’intesa col club si annuncia complicatissima se le parti dovessero restare sulle proprie posizioni. Insigne guadagna 4,6 milioni di euro e ne chiede uno in più fino al 2025. De Laurentiis gli proporrà una riduzione a 3,5 milioni per la stessa durata. Stando così le cose, è molto probabile che si arrivi alla rottura“.