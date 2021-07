Gazzetta: a Spalletti andrà bene il ruolo di parafulmine in una stagione di austerità?

Il presidente ha presentato il nuovo allenatore come la miglior medicina per guarire i mali di una squadra da troppo tempo discontinua. Basterà?

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita commenta il blitz napoletano di Luciano Spalletti. E l’insinuazione di un dubbio: il nuovo tecnico del Napoli accetterà di fare da parafulmine per tutto quello che è accaduto nell’ultima stagione in un’annata in cui il mercato è stravolto dal Covid?

“Ieri Aurelio De Laurentiis ha presentato il nuovo allenatore come la miglior medicina per guarire i mali di una squadra da troppo tempo discontinua, al di là della gestione tecnica. Basterà? E soprattutto all’allenatore ex Inter andrà bene questo ruolo di parafulmine in una stagione che si preannuncia in austerità, almeno per quanto riguarda gli investimenti?”.

Ieri il tecnico e il presidente si sono confrontati sul mercato. La necessità è un terzino sinistro, visto che Mario Rui potrebbe finire al Galatasaray.

“De Laurentiis da parte sua ha detto a Spalletti che farà di tutto per accontentarlo per il terzino, ma per il resto non potrà investire, anzi servirà vendere”.