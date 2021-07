Spalletti: “Felice e onorato di essere l’allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso per il bene del club”

Luciano Spalletti è arrivato oggi a Napoli e si è subito recato a Castel Volturno in compagnia di Aurelio De Laurentiis. Queste sono state le prime parole del nuovo allenatore degli azzurri.

Io direi ai tifosi ‘Forza Napoli’ e come dicono loro…sarò con te! Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di conoscerla bene.