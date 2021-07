Fognini chiede scusa alla comunità Lgbt per gli autoinsulti omofobi

Si era più volte definito frocio nell’incontro con Medvedev. Polemiche sul web. Lui su Instagram: «Nel match ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita»

Non erano passate inosservate le imprecazioni che Fabio Fognini ha rivolto verso se stesso nel match perduto contro il russo Medvedev. Il tennista si è definito più volte frocio, dando al termine frocio una connotazione negativa.

Sul web si è scatenata la polemica. Il tennista italiano ha poi chiesto scusa su Instagram con uno status:

Il caldo dà alla testa. Nel match ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perché a Tokyo è notte. Vi abbraccio.