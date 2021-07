Medvedev contro il caldo di Tokyo: «Io finisco la partita, ma se muoio chi se ne assume la responsabilità?» (VIDEO)

Daniil Medvedev ha battuto Fabio Fognini ed è sopravvissuto al caldo di Tokyo. Non prima di aver posto la questione al giudice di sedia nel pieno del secondo set: “io continuo, ma posso morire. Se muoio chi se ne assume la responsabilità?”

Il russo numero due del mondo ha richiesto due timeout medici. La temperatura all’Ariake Tennis Park era intorno ai 36 gradi, col 79% di umidità. L’arbitro Carlos Ramos gli ha chiesto se poteva continuare a giocare. E lui ha sbottato:

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

— Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021