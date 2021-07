Espn: il Manchester United vuole vendere Pogba e spera in Babbo Natale Psg

Il francese è in scadenza (2022) e il club vorrebbe incassare 60 milioni per poter reinvestire. Nessuno ha soldi tranne i qatarini del Psg

Espn fa il punto sul calciomercato del Manchester United e scrive che Paul Pogba è la chiave per proseguire la campagna acquisti. In tempi di pandemia anche un club ricco come lo United ha bisogno di fare cassa. Il francese ha il contratto in scadenza (giugno 2022) ed è difficile che il club riesca a incassare 60 milioni di euro. Ma questa è la loro speranza. È la stessa di Insigne col Napoli, con la differenza che: a) Pogba ha mercato; b) lo United ha le idee chiare, vuole venderlo.

Il club sta puntando il centrale difensivo del Real Madrid, il francese Varane, e punta anche – sempre secondo Espn – Trippier, Camavinga e Kounde.

Espn scrive che la famiglia Glazer (i proprietari del club) hanno messo a disposizione di Solskjaer cento milioni di sterline per il mercato estivo. In più ci sono i soldi che il riuscirà a raggranellare dalle partenze.

In lista di sbarco ci sono Lingard, Brandon Williams, Diogo Dalot, Telles, Phil Jones, Andreas Pereira, Daniel James e potenzialmente anche Martial. Il pezzo grosso sarebbe Pogba. L’unico club in grado di spendere quella cifra – 60 milioni – per un giocatore in scadenza è il Psg che però ha già sborsato tantissimo in questo mercato. Lo United otterrebbe il duplice obiettivo di incassare e di risparmiare l’ingaggio del francese.