Da Pardo a Piccinini: come s’infiamma il mercato dei telecronisti

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto su come cambiano anche i giornalisti che ci racconteranno il calcio in tv

I diritti della Serie A passati principalmente nelle mani di Dazn, con Sky che avrà soltanto tre partite in co-esclusiva, e quelli della Coppa Italia aggiudicati da Mediaset hanno cambiato i soliti equilibri. Per questo, come scrive La Gazzetta dello Sport nell’edizione online, si è creato un vero e proprio mercato che riguarda opinionisti e telecronisti.

Oltre alla separazione conflittuale tra Mediaset e Pierluigi Pardo, di cui si è già accennato, potrebbero esserci altri colpi di scena.

Un telecronista che potremmo ritrovare prossimamente su questi schermi è Sandro Piccinini, da tempo vicino ad Amazon, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Intanto Dazn continua a sparigliare le carte. Accanto alla confermatissima Diletta Leotta, ha ingaggiato Ambrosini, Barzagli, Matri, Montolivo, Pazzini, Guidolin, Giorgia Rossi, Marco Cattaneo ed altri, immaginiamo che ci saranno ancora novità.