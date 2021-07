Crosetti: Mou e Spalletti evocano subito i loro nemici, sono le star di un mercato in piena crisi

Su Repubblica Maurizio Crosetti commenta le conferenze stampa di Mourinho e Spalletti, presentati ieri ufficialmente sulle panchine di Roma e Napoli.

Proprio come ha fatto Sarri, che appena si è “liberato dal munifico stipendio bianconero si è messo a rovesciare i sassi dalle scarpe”, anche Mourinho e Spalletti “hanno sùbito evocato i loro fantasmi, i loro nemici“. Rispettivamente Conte e Totti.

“Li aspettavamo proprio così, belli carichi”, scrive Crosetti.

“Un copione a memoria e sempre nuovo, come rivisitare Shakespeare o Pirandello. Personaggi in cerca di un unico autore, cioè loro, Mourinho e Spalletti spargono becchime nel pollaio e le galline corrono. «Napoli è la città di San Gennaro, qui il calcio e i miracoli sono la stessa cosa». Sorvolando sul caratteraccio del presidente, e pure il tecnico non ne ha uno dei migliori: «Ma a me piacciono le persone che dicono quello che pensano». Con De Laurentiis non mancherà il materiale”.