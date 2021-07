CorSport: troppo dolore alla spalla, Mertens ha deciso di operarsi dopo un colloquio con il Napoli  

Ieri Dries Mertens è stato operato alla spalla per stabilizzarla. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell’intervento: è stato l’attaccante del Napoli a decidere di sottoporsi all’operazione, d’accordo con il club. Il motivo è stato il riacutizzarsi del dolore in Nazionale.

“Era già capitato, in almeno tre circostanze, in campionato. E poi, maledizione, era successo ancora con la Nazionale, in un raduno primaverile e durante questi giorni, divenuti più bui, dell’Europeo. La stessa inaspettata dinamica, l’identico, devastante dolore, come se una spada si conficcasse nella carne e poi l’urgenza che intervenisse qualcuno, per rimettergli in ordine quella spalla”.