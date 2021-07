CorSport: per Koulibaly nessuna offerta sopra i 40 milioni, per Adl è troppo poco

Hanno chiesto informazioni il City, il Liverpool e lo United, ma nessuno rilancia. Il senegalese vuole un incontro faccia a faccia con il presidente

Sul Corriere dello Sport la situazione di mercato di Kalidou Koulibaly. De Laurentiis ha fissato il prezzo a non meno di 50 milioni, ma offerte soddisfacenti, per ora, non ne sono arrivate. United, City e Liverpool si sono fermate a 40. Per Adl troppo poco.

“Considerando la portata dell’affare, tra cartellino e ingaggio, è più che altro la Premier, il mercato inglese quello maggiormente sondato da Fali Ramadani, il manager del difensore. Il Manchester United è in prima fila ma hanno chiesto info in merito anche City e Liverpool. Il fatto saliente, però, è che nessuno ha intenzione di andare oltre i 35-40 milioni di euro. Un prezzo lontano dalla valutazione del Napoli”.

Già nelle scorse settimane, Koulibaly ha chiesto un incontro con De Laurentiis per chiarire la situazione.

“In questi giorni hanno avuto modo di parlare al telefono, certo, ma Kalidou vuole approfondire di persona”.

Vuole un incontro faccia a faccia con il presidente. Da oggi saranno a Dimaro nello stesso albergo per dieci giorni, è possibile che sia l’occasione giusta per discuterne.