CorSport: oggi la Figc deciderà sulla Salernitana in A, il Benevento chiede l’accesso agli atti

Due le argomentazioni a supporto: le tardive correzioni al trust e il mancato rispetto dell’articolo 16 bis delle Noif

Oggi la Figc si riunirà in Consiglio alle 14 e deciderà se escludere o ammettere la Salernitana nella prossima Serie A. Il Corriere dello Sport parla di due scenari possibili. Se la Figc accetterà il trust proposto da Lotito ci sarà l’iscrizione al campionato, in caso contrario, potrebbero essere ripescati il Benevento in A, il Cosenza in B e la Cavese in C.

“Il rischio è che la Salernitana a quel punto debba ripartire dai dilettanti, anche se i rappresentanti del club assicurano di aver risposto a tutti i dubbi federali”.

Dalla Salernitana filtra ottimismo. Intanto, però, si profila all’orizzonte la battaglia legale.

“In qualsiasi caso, la battaglia legale appare dietro l’angolo. Il Benevento ha già fatto arrivare in Federcalcio una messa in mora con richiesta di accesso agli atti. L’azione giuridica si fonderebbe su due argomenti: le correzioni al trust ritenute tardive (il termine era scaduto il 25 giugno) e il mancato rispetto dell’articolo 16 bis delle Noif. Nel caso di una mancata ammissione, la Salernitana è pronta invece a rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport”.