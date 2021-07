CorSport: mercato Napoli, per sostituire Demme si valuta un prestito

Il Napoli non vuole ritrovarsi ad ottobre, al ritorno del centrocampista, con eccedenza di organico e di gestione

Con l’infortunio di Demme, il Napoli non acquisterà sul mercato un nuovo centrocampista. L’idea è piuttosto quella di affidarsi ad un prestito. Non ci si vuole trovare, ad ottobre, quando il centrocampista rientrerà in squadra, con eccedenza di organico e di gestione. Il Corriere dello Sport scrive:

“I tempi di recupero di Demme sono noti, con o senza intervento serviranno comunque dai due ai tre mesi, e quindi un summit necessario, anzi, indispensabile, indirizzerà verso una strategia di intervento. Il Napoli ha una serie di opzioni ed ha pure la consapevolezza che poi, ad ottobre, non dovrà essere costretto a ritrovarsi con eccedenza di organico e di gestione. L’emergenza potrebbe essere fronteggiata attraverso la concessione di un prestito, tentazione che Giuntoli insegue disperatamente come un anno fa, quando arrivò a Bakayoko”.