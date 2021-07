CorSport: la Vezzali apre all’incontro con la Serie A per la riapertura degli stadi

Ieri il sottosegretario allo Sport ha risposto alle lettere di Dal Pino e Gravina. Il primo appuntamento è questione di giorni, se non di ore

Il Governo apre al dialogo con il mondo del calcio per la riapertura degli stadi. Il Corriere dello Sport scrive che il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha risposto alla lettera del presidente della Lega Serie A Dal Pino. Dal Pino aveva chiesto un incontro per discutere la questione. Ieri alla richiesta di riaprire gli stadi si è aggiunto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L’appuntamento dovrebbe essere questione di pochi giorni, se non di poche ore, scrive il quotidiano sportivo.

“Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha risposto alla lettera inviata lo scorso weekend da Paolo Dal Pino per chiedere un incontro con il Governo e a quella successiva di Gabriele Gravina. A questo punto, il primo appuntamento è questione di giorni, se non di ore. La richiesta è ormai nota: aprire gli stadi senza limiti o percentuali per tutti i possessori di passaporto sanitario”.