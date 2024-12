La prima mossa di Conte sarà relegare De Laurentiis al ruolo di presidente (Corsport)

Il tecnico leccese gli toglierà ogni tentazione di fare l’allenatore-ombra, di impicciarsi dello spogliatoio, di invadere il campo tecnico

Antonio Conte è atteso a breve sulla panchina del Napoli. Il tecnico leccese e Manna stanno limando in questi giorni gli ultimi aspetti del contratto che legheranno in azzurro Antonio per i prossimi tre anni. Una scommessa forte da entrambe le parti, ma anche una necessità fondamentale del Napoli che aveva perso la strada. Il Corriere dello Sport parla oggi di quali saranno le prime mosse di Conte ed è indubbio che in primis bisognerà arginare la strabordanza di De Laurentiis

La prima mossa di Conte

“La prima attesissima mossa sarà quella di relegare De Laurentiis al suo ruolo di presidente togliendogli ogni tentazione di fare l’allenatore-ombra, di impicciarsi dello spogliatoio, di invadere il campo tecnico”

Poi bisognerà mettere mano al mercato e inventare la difesa

“La difesa a tre è tutta da inventare. Dall’attuale “rosa” del Napoli c’è poco da pescare. Servono tre centrali fisicamente forti, tecnicamente agili, assolutamente affidabili. Il Napoli deve cercarli sul mercato. Nella linea a cinque di centrocampo, determinanti i due esterni, anch’essi da cercare sul mercato. Il centravanti sarà la “pesca” più ardua, guai a sbagliare.

Messe così le cose, servirebbero addirittura sei acquisti: tre difensori, due esterni, il centravanti. Una rifondazione pesante. Ma si prevede che Conte avrà tre anni di tempo per mettere su la “sua” squadra. Non tutto subito, ma un progetto serio nel tempo se De Laurentiis lascerà a Manna e allo staff di Conte la completa autonomia”.

