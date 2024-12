Di Lorenzo non ha chiuso le porte a De Rossi, ma De Laurentiis vuole 20 milioni (Messaggero)

Il tecnico della Roma ha subito chiamato il capitano del Napoli per capire al sua disponibilità. Giovanni non si è detto contrario

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, non sarebbe più contento della sua permanenza in azzurro. A spiegarlo ieri il suo agente che ha sottolineato come il difensore non avverta più la fiducia della società. Fiducia che di certo nutre in lui Daniele De Rossi, come scrive oggi il Messaggero che, non appena sentita la notizia, lo ha subito contattato per capire i margini di manovra

“De Rossi. Daniele, infatti, appena venuto a conoscenza della rottura tra Giovanni e il Napoli, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione. Non solo, Di Lorenzo aveva firmato con il Napoli un contratto da 3 milioni netti a stagione fino al 2028 con opzione di prolungamento al 2029. Questo perché la sua intenzione era di chiudere la carriera da capitano nella squadra in cui si è trasferito cinque anni fa”.

Di Lorenzo si guardi dagli amici, gli stanno facendo terra bruciata attorno

Caro capitano, guardati bene intorno, il tuo agente ti ha lanciato in pasto alla shitstorm social. È evidente che si sia rotto qualcosa tra Di Lorenzo ed il Napoli ma le parole del suo agente non aiutano certo a far chiarezza, anzi espongono il difensore azzurro ad una botta mediatica senza controllo. «Il capitano sfiduciato dalla società» queste le parole di Giuffredi che, pur volendo fantasiosamente comprenderle, davvero si fa fatica ad attribuirne un valore serio. Di Lorenzo vuole andare via? Punta all’ultimo contratto della vita calcistica? Vada, si accomodi altrove, senza alcuna pretestuosa polemica per ferire un simbolo e provare ad abbassare il valore di mercato del suo cartellino.

