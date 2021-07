Gravina scrive alla Vezzali: «Consentiamo il pieno ritorno allo stadio dei tifosi»

Il presidente della Figc ha motivato la richiesta con la sensibile riduzione dei contagi in Italia

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha scritto alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali per chiedere che sia consentito il ritorno dei tifosi allo stadio, con formula piena, la prossima stagione. Lo rende noto un comunicato. Oggi il presidente della Federcalcio ha informato il Consiglio di aver inviato la lettera. La richiesta di ritorno del pubblico allo stadio, almeno per i vaccinati, è una condizione posta da molti club di Serie A per il ritorno in campo, il prossimo 22 agosto.

“Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha informato il Consiglio di aver scritto al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, vista la sensibile riduzione dei contagi nel nostro Paese, circa la possibilità di consentire un pieno ritorno dei tifosi negli stadi con l’inizio dei nuovi campionati”.