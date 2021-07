CorSport: il Napoli sonda Vaclik, portiere della Repubblica Ceca, per sostituire Ospina

Ha 32 anni e otto presenze in stagione con il Siviglia. Potrebbe essere una figura meno ingombrante per Meret

Il Napoli di Spalletti punterà su Alex Meret tra i pali. Intanto, si cerca un portiere per rimpiazzare Ospina, che potrebbe andar via. Il Corriere dello Sport parla di un sondaggio per Vaclik, portiere della Repubblica Ceca. Vlacik sarebbe una figura meno ingombrante per Meret, sicuramente eserciterebbe minore pressione di quanto non è accaduto con il colombiano.

“Il Napoli si è portato avanti, ha avviato una chiacchierata con Vaclik (32), titolare all’Europeo della Repubblica Ceca, otto presenze con il Siviglia nell’ultima stagione: potrebbe essere una figura meno ingombrante per Meret e lascerebbe andar via Ospina, eroe in Colombia-Uruguay, in Coppa America”.