CorSport: con la vittoria dell’Europeo aumenta il potere contrattuale di Insigne per il rinnovo 

La vittoria dell’Europeo aiuterà Lorenzo Insigne ad avere maggior potere contrattuale nella trattativa per il rinnovo con il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che preannuncia un’estate bollente.

“Rovente almeno quando la medaglia appena battuta, appena realizzata, che Lorenzo Insigne esibirà al collo anche in sede di trattativa. Già, il potere contrattuale del campione: può magari non interessare e neanche impressionare, per carità, ma è fuori discussione che Lorenzino, in scadenza il 30 giugno 2022, siederà con un altro piglio al cospetto di De Laurentiis, dopo l’impresa firmata domenica a Wembley con la maglia numero 10 dell’Italia. Lui, la sua permanenza e i suoi sorrisi saranno il primo dilemma del nuovo corso”.