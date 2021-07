Corriere: la Juve non ha mai chiamato Chiellini per il rinnovo. E lui si chiede: perché?

A distanza di due settimane dalla vittoria ad Euro 2020, Giorgio Chiellini continua ad essere disoccupato. La Juve ancora non si è fatta viva per il rinnovo del contratto. Lo scrive Stefano Agresti sul Corriere della Sera.

“Non ha firmato il nuovo contratto con la Juve, dal 30 giugno è a tutti gli effetti senza squadra. È in bianconero dal 2005 e ovviamente non gli era mai capitato nulla di simile. Alla soglia dei 37 anni — li compirà alla vigilia di Ferragosto — sta trascorrendo le sue vacanze sereno, ma non può fare a meno di chiedersi: perché? Il problema non è il contratto, ma il telefono. Chiellini, campione d’Europa a spasso, non è mai stato chiamato dalla Juve per cominciare a discutere il nuovo accordo, né è stato contattato il suo procuratore, Davide Lippi, uno che a Torino conoscono bene per mille motivi e con il quale hanno un buon rapporto. Nemmeno uno squillo, giusto per dire: quando torni a casa ne parliamo, vedrai che va tutto a posto”.